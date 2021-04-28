В Персидском заливе американский корабль открыл огонь из-за иранских катеров
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Персидском заливе американский экипаж Firebolt совершил предупредительные выстрелы из-за приближения иранских судов IRGCN. Об этом информируют в ВМС США, пишет УНН.
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“Три ускоренных штурмовых кораблей ВМС Корпуса охраны Исламской революции (IRGCN) не осуществили должного внимания к безопасности других судов, как это требуется международным правом, поскольку они попали в непосредственную близость к морским судам США в международных водах северной Аравийского залива. Вооруженные скоростные катера IRGCN быстро приблизились к прибрежному корабля ВМС США Firebolt и патрульного катера Береговой охраны США USCGC Baranoff на ненужную расстояние неизвестными намерениями ”, - говорится в сообщении ВМС.
Детали
Американские экипажи выражали многократные предупреждения с помощью радиомостовои радиостанции и устройств с громким звуком, но судна IRGCN продолжали свои маневры с близкого расстояния. Затем экипаж Firebolt совершил предупредительные выстрелы, и суда IRGCN отошли на безопасное расстояние от судов США.
Добавляют, что действия IRGCN увеличили риск просчетов и / или столкновений, не соответствовали международно признанной Конвенции о международных правилах предупреждения столкновений на море (COLREGS) “дорожным правилам” или международно признанным морским обычаям. Кроме того, действия IRGCN не соответствовали обязательству международного права действовать с должным учетом безопасности других судов в этом районе.
Напомним
27 апреля в Черное море зашел патрульный катер береговой охраны США Hamilton.