У першому півріччі захворюваність на грип виросла на близько 56%

“З січня по червень 2020 року зареєстровано 2З тис. 919 хворих на грип проти 15 тис. 345 у 2019 році, що більше на 55,9%”, - йдеться у відповіді на запит.

Вказано, що за 2020 рік інформація щодо смертності внаслідок грипу ще відсутня.

“Всього в сезон 2019-2020 років проти грипу вакциновано 238 тис. 79 осіб (0,6% від загальної кількості населення України). Такий незначний обсяг охоплення щепленнями проти грипу не впливає на зниження захворюваності та не створює достатнього імунного прошарку”, - повідомляється у відповіді на запит.

Зазначається, що, за даними вірусологічного моніторингу, на початку та в середині минулого епідемічного сезону 2019-2020 років в Україні в циркуляції переважали віруси грипу типу А, наприкінці сезону серед циркулюючих вірусів визначилися також віруси грипу типу В.

“За результатами дослідження штамів вірусів, циркулюючих на території країни, у референс-лабораторії колаборативного центру Всесвітньої організації охорони здоров'я (Велика Британія, м. Лондон) підтверджено, що домінуючим штамом вірус грипу типу А на території України був А(H1N1)pdm09 подібний до А/Brisbane/02/2018(H1N1)pdm09 та вірус грипу типу B/Victoria lineage”, - йдеться у відповіді на запит.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про організацію роботи освітніх закладів, зокрема шкіл, з початком навчального року, в рамках протиепідемічних заходів через COVID-19.

Також нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко нагадав, які щеплення потрібно робити дошкільнятам, які - під час навчання у школі, і коли щеплення потрібно робити дорослим.