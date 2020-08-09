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Прем'єр розповів, як працюватимуть навчальні заклади в умовах пандемії

Київ • УНН

 • 26752 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про організацію роботи освітніх закладів, зокрема шкіл, з початком навчального року, в рамках протиепідемічних заходів. Про це Шмигаль розповів в інтерв’ю “Радіо Свобода”, передає УНН.

У прем’єра спитали, як буде організовано навчальний процес з 1 вересня. “Тому що зовсім скоро серпень мине і треба буде йти до школи. І дітям доведеться вчитися у спортзалах чи в актових залах, тому що класи маленькі”, — сказала інтерв’юєр.

“Навчальний рік почнеться в Україні 1 вересня. Нормальний навчальний рік. Це важливо. Тому що люди переживають. Є якісь спекуляції, маніпуляції, що всі будуть вчитися вдома, що соціалізація дітей не відбудеться. Є маса прохань: пустіть хоч в перший клас хоч на один день дітей, щоб діти побачили, що це таке. Ні. В нас навчальний рік починається 1 вересня. Ми вже провели всі необхідні заходи, наради. Ми запустили процеси в областях. Голови ОДА контролюють”, — розповів Шмигаль.

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Він додав, що в тих регіонах, де є “червоні” обмеження, звичайно, буде введений карантин. “Такий самий, який вводиться при інших епідеміях. Наприклад, коли епідемія грипу або якась інша інфекція, то закривають школи на 2 тижні, діти вчаться вдома дистанційно, а потім знову йдуть у школу”, — додав прем’єр-міністр.

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Раніше у МОЗ роз’яснили, як утилізуватимуться засоби індивідуального захисту у школах.

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