В первом полугодии заболеваемость гриппом выросла на около 56%
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В период с января по июнь 2020 года зарегистрировано 23 тыс. 919 больных гриппом, что на 55,9% больше, чем в прошлом году. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в Центре общественного здоровья.
"С января по июнь 2020 года зарегистрировано 2З тыс. 919 больных гриппом против 15 тыс. 345 в 2019 году, что больше на 55,9%", - говорится в ответе на запрос.
Указано, что в 2020 году информация о смертности вследствие гриппа еще отсутствует.
"Всего в сезон 2019-2020 годов против гриппа вакцинировано 238 тыс. 79 человек (0,6% от общего количества населения Украины). Такой незначительный объем охвата прививками против гриппа не влияет на снижение заболеваемости и не создает достаточной иммунной прослойки", - сообщается в ответе на запрос.
Отмечается, что, по данным вирусологического мониторинга, в начале и середине прошлого эпидемического сезона 2019-2020 годов в Украине в циркуляции преобладали вирусы гриппа типа А, в конце сезона среди циркулирующих вирусов определились также вирусы гриппа типа В.
"По результатам исследования штаммов вирусов, циркулирующих на территории страны, в референс-лаборатории колаборативного центра Всемирной организации здравоохранения (Великобритания, г. Лондон) подтверждено, что доминирующим штаммом вируса гриппа типа А на территории Украины был А(H1N1)pdm09 подобный А/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09 и вирус гриппа типа B/Victoria lineage", - говорится в ответе на запрос.
Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал об организации работы образовательных учреждений, в частности школ, с началом учебного года, в рамках противоэпидемических мероприятий из-за COVID-19.
Также напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко напомнил, какие прививки нужно делать дошкольникам, какие - во время учебы в школе, и когда прививки нужно делать взрослым.