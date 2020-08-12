В первом полугодии заболеваемость гриппом выросла на около 56%

КИЕВ. 12 августа. УНН. В период с января по июнь 2020 года зарегистрировано 23 тыс. 919 больных гриппом, что на 55,9% больше, чем в прошлом году. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в Центре общественного здоровья.