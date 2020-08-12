В первом полугодии заболеваемость гриппом выросла на около 56%

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 86705 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102511 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127660 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107835 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127996 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101395 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102194 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104071 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101966 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101511 просмотра

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В первом полугодии заболеваемость гриппом выросла на около 56%

В первом полугодии заболеваемость гриппом выросла на около 56%

Киев  •  УНН

 • 21948 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. В период с января по июнь 2020 года зарегистрировано 23 тыс. 919 больных гриппом, что на 55,9% больше, чем в прошлом году. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в Центре общественного здоровья.

"С января по июнь 2020 года зарегистрировано 2З тыс. 919 больных гриппом против 15 тыс. 345 в 2019 году, что больше на 55,9%", - говорится в ответе на запрос.

Указано, что в 2020 году информация о смертности вследствие гриппа еще отсутствует.

"Всего в сезон 2019-2020 годов против гриппа вакцинировано 238 тыс. 79 человек (0,6% от общего количества населения Украины). Такой незначительный объем охвата прививками против гриппа не влияет на снижение заболеваемости и не создает достаточной иммунной прослойки", - сообщается в ответе на запрос.

Отмечается, что, по данным вирусологического мониторинга, в начале и середине прошлого эпидемического сезона 2019-2020 годов в Украине в циркуляции преобладали вирусы гриппа типа А, в конце сезона среди циркулирующих вирусов определились также вирусы гриппа типа В.

"По результатам исследования штаммов вирусов, циркулирующих на территории страны, в референс-лаборатории колаборативного центра Всемирной организации здравоохранения (Великобритания, г. Лондон) подтверждено, что доминирующим штаммом вируса гриппа типа А на территории Украины был А(H1N1)pdm09 подобный А/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09 и вирус гриппа типа B/Victoria lineage", - говорится в ответе на запрос.

Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал об организации работы образовательных учреждений, в частности школ, с началом учебного года, в рамках противоэпидемических мероприятий из-за COVID-19.

Также напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко напомнил, какие прививки нужно делать дошкольникам, какие - во время учебы в школе, и когда прививки нужно делать взрослым.

Украинские Национальные Новости

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