У першому півріччі 2018 року іноземці відвідали Україну понад 6 млн разів

"Щодо фактів перетину кордону іноземцями на в’їзд в Україну: за перше півріччя цього року – це 6 млн 300 тис.", - повідомили в ДПСУ.



За інформацією відомства, за перше півріччя 2017 року – аналогічний період – кількість в’їздів іноземців до нашої держави становила 6 млн 390 тис.



"Основні країни, громадяни яких в’їжджали до України у 2018 році – це Молдова, Білорусь, Росія, Польща, Угорщина, Румунія, Туреччина, Словаччина, Ізраїль, Німеччина. Це – найбільше", - зазначили прикордонники.



У 2017 році це були – Молдова, Білорусь, Росія, Угорщина, Польща, Румунія, Словаччина, Туреччина, Ізраїль, Німеччина – по суті, майже ті самі держави, підкреслили у відомстві.



Нагадаємо, Україна за шість місяців взяла біометричні дані на кордоні у 240 тисяч росіян. Про це заявив голова Держприкордонслужби Петро Цигикал.