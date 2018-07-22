В первом полугодии 2018 года иностранцы посетили Украину более 6 млн раз

"О фактах пересечения границы иностранцами на въезд в Украину: за первое полугодие этого года - это 6 млн 300 тыс.", - сообщили в ГПСУ.



По информации ведомства, за первое полугодие 2017 - аналогичный период - количество въездов иностранцев в нашу страну составила 6 млн 390 тыс.



"Основные страны, граждане которых въезжали в Украину в 2018 году - это Молдова, Беларусь, Россия, Польша, Венгрия, Румыния, Турция, Словакия, Израиль, Германия. Это - больше всего", - отметили пограничники.



В 2017 году это были - Молдова, Беларусь, Россия, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия, Турция, Израиль, Германия - по сути, почти те же государства, подчеркнули в ведомстве.



Напомним, Украина за шесть месяцев взяла биометрические данные на границе у 240 тысю россиян. Об этом заявил председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал.