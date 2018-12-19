У передноворічний період алкоголь можна буде купити за півціни
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Цьогоріч торговельні мережі не пропонуватимуть суттєвих знижок на товари та продукти, як торік. Причина - низька купівельна спроможність українців. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Української асоціації постачальників торгових мереж Олексій Дорошенко, передає УНН.
"Раніше можна було побачити велику кількість акційних пропозицій ще в листопаді. Зараз залишилось два тижні до 2019 року, а цікаві пропозиції можна знайти переважно по алкоголю", - написав він.
На грудень припадає значна частка річних продажів спиртного, особливо ігристих вин, продовжив Дорошенко.
"Саме на алкоголь середньої та вищої цінових категорій найбільше знижок. Вони сягають 40%, але в середньому 20%", - написав він.
Щодо горілки, міцних напоїв та вин - тут існує мінімальна роздрібна ціна, нагадав експерт.
"Тому недорогий сегмент не може знижувати ціну нижче за встановлену державою", - пояснив він.
Як писав УНН, кінець року в Україні ознаменувався "брендовим" скандалом на алкогольному ринку.
Так, представники торговельних мереж повідомили, що почали отримувати листи він НВП "Гетьман", в яких стверджувалося, що відтепер саме львівський горілчаний завод нібито буде виробляти українську горілку Medoff. У компанії-виробнику продукту - Beverage Trading Company (BTC) - відреагували на те, що відбувається, запевнивши, що нікого не уповноважували на виробництво продукції під їх брендами.
Пізніше в BTC заявили про появу в мережі фейкового сайту з продукцією Medoff. У зв'язку з цим директор компанії Олексій Ковалевич звернувся до всіх учасників ринку і споживачів із закликом бути пильними і не дати ввести себе в оману.