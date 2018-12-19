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В предновогодний период алкоголь можно будет купить за полцены

Киев • УНН

 • 8086 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. В этом году торговые сети не будут предлагать существенных скидок на товары и продукты, как в прошлом году. Причина - низкая покупательная способность украинцев. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, передает УНН.

В предновогодний период алкоголь можно будет купить за полцены

"Раньше можно было увидеть большое количество акционных предложений еще в ноябре. Сейчас осталось две недели до 2019 года, а интересные предложения можно найти преимущественно по алкоголю", - написал он.

На декабрь приходится значительная доля годовых продаж спиртного, особенно игристых вин, продолжил Дорошенко.

"Именно на алкоголь средней и высшей ценовых категорий больше скидок. Они достигают 40%, но в среднем 20%", - написал он.

Относительно водки, крепких напитков и вин - здесь существует минимальная розничная цена, напомнил эксперт.

"Поэтому недорогой сегмент не может снижать цену ниже установленной государством", - пояснил он.

Как писал УНН, конец года в Украине ознаменовался "брендовым" скандалом на алкогольном рынке.

Так, представители торговых сетей сообщили, что начали получать письма он НПП "Гетьман", в которых утверждалось, что отныне именно львовский водочный завод якобы будет производить украинскую водку Medoff. В компании-производителе продукта - Beverage Trading Company (BTC) - отреагировали на происходящее, заверив, что никого не уполномачивали на производство продукции под их брендами.

Позже в BTC заявили о появлении в сети фейковых сайтов с продукцией Medoff. В связи с этим директор компании Алексей Ковалевич обратился ко всем участникам рынка и потребителям с призывом быть бдительными и не дать ввести себя в заблуждение.

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