У передмісті Парижа у пожежі сильно постраждали п'ятеро дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. У результаті пожежі у триповерховому будинку в Обервільє, північному передмісті Парижа у Франції, семеро людей отримали серйозні поранення, у тому числі п'ять дітей. Про це УНН повідомляє з посиланням на Le Parisien.
Всього в результаті пожежі, що сталася в неділю ввечері, постраждало не менше 22 людей, які отруїлися продуктами горіння або отримали опіки.
П'ять дітей, у тому числі щонайменше одне немовля, і двоє дорослих були серйозно поранені у результаті пожежі.
Причина пожежі поки не встановлена.
Нагадаємо, у ніч на 8 серпня погана погода серйозно ускладнила залізничне сполучення у Франції, особливо у північно-західному регіоні Нормандія.