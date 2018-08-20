В пригороде Парижа в пожаре сильно пострадали пять детей
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В результате пожара в трехэтажном доме в Обервилье, северном пригороде Парижа во Франции, семь человек получили серьезные ранения, в том числе пять детей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Le Parisien.
Всего в результате пожара, который произошел в воскресенье вечером, пострадало не менее 22 людей, которые отравились продуктами горения или получили ожоги.
Пять детей, в том числе по крайней мере один грудничок, и двое взрослых были серьезно ранены в результате пожара.
Причина пожара пока не установлена.
Напомним, в ночь на 8 августа плохая погода серьезно осложнила железнодорожное сообщение во Франции, особенно в северо-западном регионе Нормандия.