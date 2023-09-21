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Пентагон про рішення Польщі "припинити" військову допомогу Україні: "Це її суверення рішення"

Пентагон про рішення Польщі "припинити" військову допомогу Україні: "Це її суверення рішення"

Київ • УНН

 • 199138 перегляди

КИЇВ. 21 вересня. УНН. Речник Міністерства оборони США, бригадний генерал Патрик Райдер заявив, що рішення Польщі щодо "припинення" надання військової допомоги України – це "її суверенне рішення". Про це він сказав на брифінгу у четвер, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Ми завжди говорили, що будь-яка країна має суверенне рішення вирішувати, який рівень підтримки вона збирається надавати", - сказав Райдер.

Деталі

Водночас він підкреслив, що Польща - "одна з провідних" країн, що надає підтримку Києву.

"Польща була однією з провідних країн, коли справа доходить до надання допомоги Україні у сфері безпеки. І не лише допомоги у сфері безпеки, але й у плані надання значної гуманітарної допомоги та підтримки понад мільйону біженців з України, які виїхали до Польщі внаслідок вторгнення росії", - зауважив бригадний генерал.

На питання журналіста, чи свідчить рішення Варшави про зміну настроїв щодо підтримки України у східній частині Європи, Райдер відповів: "Я хотів би звернути увагу на Контактну групу з оборони України, як яскравий приклад того факту, що єдність і рішучість все ще дуже сильні в міжнародному співтоваристві. У цій Контактній групі беруть участь понад 50 країн... Ми все ще бачимо дуже сильну міжнародну підтримку в усіх сферах, коли справа доходить до того, щоб Україна мала те, що їй потрібно для захисту".

Нагадаємо

У Канцелярії прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького заявили, що Україна більше не отримає ніякого озброєння від Польщі.

Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував слова прем'єр-міністра країни Матеуша Моравецького про припинення постачання зброї Україні та зазначив, що їх неправильно зрозуміли.

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