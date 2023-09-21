Пентагон про рішення Польщі "припинити" військову допомогу Україні: "Це її суверення рішення"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Речник Міністерства оборони США, бригадний генерал Патрик Райдер заявив, що рішення Польщі щодо "припинення" надання військової допомоги України – це "її суверенне рішення". Про це він сказав на брифінгу у четвер, передає кореспондент УНН.
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"Ми завжди говорили, що будь-яка країна має суверенне рішення вирішувати, який рівень підтримки вона збирається надавати", - сказав Райдер.
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Водночас він підкреслив, що Польща - "одна з провідних" країн, що надає підтримку Києву.
"Польща була однією з провідних країн, коли справа доходить до надання допомоги Україні у сфері безпеки. І не лише допомоги у сфері безпеки, але й у плані надання значної гуманітарної допомоги та підтримки понад мільйону біженців з України, які виїхали до Польщі внаслідок вторгнення росії", - зауважив бригадний генерал.
На питання журналіста, чи свідчить рішення Варшави про зміну настроїв щодо підтримки України у східній частині Європи, Райдер відповів: "Я хотів би звернути увагу на Контактну групу з оборони України, як яскравий приклад того факту, що єдність і рішучість все ще дуже сильні в міжнародному співтоваристві. У цій Контактній групі беруть участь понад 50 країн... Ми все ще бачимо дуже сильну міжнародну підтримку в усіх сферах, коли справа доходить до того, щоб Україна мала те, що їй потрібно для захисту".
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