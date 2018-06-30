У Пентагоні допустили втрату лідерства в космосі через Росію і Китай

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КИЇВ. 30 червня. УНН. Росія і Китай розробляють нове космічне озброєння, яке “в найближчому майбутньому” може позбавити США лідерства, а в космосі. Про це заявив глава розвідувального управління Міністерства оборони США генерал-лейтенант Роберт Ешлі, повідомляє видання Defense One, інформує УНН.

За його словами, “конкуренти” США в особі Москви і Пекіна розвивають “здатність перехоплювати супутники як з землі, так і в космосі”. За його словами, в майбутньому конкуренція трьох країн в космосі буде тільки рости. У той же час, за словами генерал-лейтенанта, США втрачає технологічне лідерство у військових космічних програмах і закликав звернути увагу на національну стратегію оборони.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп в останні місяці перестав прислухатися до думки американського міністра оборони Джеймса Меттіса і суттєво скоротив консультації з главою Пентагону. Про це повідомляє NBC з посиланням на джерела в адміністрації президента Сполучених Штатів.

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