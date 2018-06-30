В Пентагоне допустили потерю лидерства в космосе из-за России и Китая

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 31005 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 80223 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 104214 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 119614 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 139405 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 144645 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 182978 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143091 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В Пентагоне допустили потерю лидерства в космосе из-за России и Китая

В Пентагоне допустили потерю лидерства в космосе из-за России и Китая

Киев  •  УНН

 • 10840 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. Россия и Китай разрабатывают новое космическое вооружение, которое “в ближайшем будущем” может лишить США лидерства, а в космосе. Об этом заявил глава разведывательного управления Министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли, сообщает издание Defense One, информирует УНН.

По его словам, “конкуренты” США в лице Москвы и Пекина развивают “способность перехватывать спутники как с земли, так и в космосе”. По его словам, в будущем конкуренция трех стран в космосе будет только расти. В то же время, по словам генерал-лейтенанта, США теряет технологическое лидерство в военных космических программах и призвал обратить внимание на национальную стратегию обороны.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп в последние месяцы перестал прислушиваться к мнению американского министра обороны Джеймса Мэттиса и существенно сократил консультации с главой Пентагона. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники в администрации президента Соединенных Штатов.

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