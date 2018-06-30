В Пентагоне допустили потерю лидерства в космосе из-за России и Китая

По его словам, “конкуренты” США в лице Москвы и Пекина развивают “способность перехватывать спутники как с земли, так и в космосе”. По его словам, в будущем конкуренция трех стран в космосе будет только расти. В то же время, по словам генерал-лейтенанта, США теряет технологическое лидерство в военных космических программах и призвал обратить внимание на национальную стратегию обороны.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп в последние месяцы перестал прислушиваться к мнению американского министра обороны Джеймса Мэттиса и существенно сократил консультации с главой Пентагона. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники в администрации президента Соединенных Штатов.