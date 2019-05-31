У Печерському суді Києва розпилили токсичну речовину, відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. У Печерському суді Києва учора, 30 травня, після 12 години на третьому поверсі було розпилено невідому токсичну речовину. За вказаним фактом порушено кримінальне провадження, передає УНН із посиланням на прес-службу суду.
"У четвер 30 травня 2019 року після 12 години на третьому поверсі Печерського районного суду м. Києва певною особою було розпилено невідому токсичну речовину. Вказане спричинило у суддів, працівників апарату та відвідувачів суду проблеми з диханням і ріжучі відчуття в органах дихання", - йдеться у повідомленні.
У прес-службі додали, що означені обставини призвели до затримки та відкладення судових засідань, призначених у цей день.
За вказаним фактом порушено кримінальне провадження за ознаками втручання в діяльність суду, наразі тривають слідчі дії, йдеться у повідомленні.
"Одночасно перед ТУ ДСА у місті Києві поставлено питання невідкладного забезпечення безпеки працівників та відвідувачів суду. Адміністрація суду перепрошує за виниклі ускладнення в роботі та просить поставитись з розумінням", - повідомили у прес-службі.
Нагадаємо, у приміщенні Шевченківського райсуду Києва перед початком засідання вчинено напад на підозрюваного.