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В Печерском суде Киева распылили токсичное вещество, открыто производство

В Печерском суде Киева распылили токсичное вещество, открыто производство

Киев  •  УНН

 • 9164 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. В Печерском суде Киева вчера, 30 мая, после 12:00 на третьем этаже распылили неизвестное токсичное вещество. По данному факту возбуждено уголовное производство, передает УНН со ссылкой на пресс-службу суда.

"В четверг 30 мая 2019 года после 12:00 на третьем этаже Печерского районного суда. Киева определенное лицо распылило неизвестное токсичное вещество. Указанное повлекло у судей, работников аппарата и посетителей суда проблемы с дыханием и режущие ощущения в органах дыхания", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что указанные обстоятельства привели к задержке и переносу судебных заседаний, назначенных в этот день.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам вмешательства в деятельность суда, пока продолжаются следственные действия, говорится в сообщении.

"Одновременно перед ТУ ГСА в Киеве поставлен вопрос неотложного обеспечения безопасности работников и посетителей суда. Администрация суда просит прощения за возникшие осложнения в работе и просит отнестись с пониманием", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в помещении Шевченковского райсуда Киева перед началом заседания совершено нападение на подозреваемого.

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