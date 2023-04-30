У Павлограді лунали вибухи - міський голова
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Міський голова Павлограду, що на Дніпропетровщині, Анатолій Вершина підтвердив інформацію про вибухи у місті під час повітряної тривоги. Про це повідомляє Суспільне, передає УНН.
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"У Павлограді на Дніпропетровщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи, підтвердив Суспільному міський голова Анатолій Вершина", - йдеться у повідомленні.
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Раніше місцева влада Павлограду закликала знаходитись у безпечних місцях.