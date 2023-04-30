В Павлограде раздавались взрывы - городской глава
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Городской глава Павлограда Днепропетровской области Анатолий Вершина подтвердил информацию о взрывах в городе во время воздушной тревоги. Об этом сообщает Суспільне, передает УНН.
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"В Павлограде на Днепропетровщине во время воздушной тревоги прогремели взрывы, подтвердил Суспільному городской голова Анатолий Вершина", - говорится в сообщении.
Напомним
Ранее местные власти Павлограда призвали находиться в безопасных местах.