Дніпропетровщина: місцева влада Павлограду закликає знаходитись у безпечних місцях
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Виконком міста Павлоград, що у Дніпропетровській області, закликав місцевих жителів перебувати у безпечних місцях та очікувати на офіційну інформацію. Про це місцева влада повідомила на своїй сторінці у Telegram, передає УНН.
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"Перебувайте в безпечних місцях. Просимо не викладати фото, повідомлення. Чекаємо на офіційну інформацію", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
На Дніпропетровщині та ще у частині областей України оголошена повітряна тривога. Актуальну карту тривог можна перегялнути тут.