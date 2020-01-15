У патрульній поліції розповіли, де у Києві найчастіше ловлять п’яних водіїв
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. У Києві у 2019 році загалом задокументували 11 623 випадки керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомляє УНН із посилання на пресслужбу патрульної поліції міста Києва.
“За минулий рік київські патрульні виявили та задокументували 11643 фактів керування транспортними засобами з ознаками сп’яніння”, -сказано у повідомленні.
Так, найбільше водії у стані алкогольного сп’яніння виявили у Дніпровському та Деснянському районах столиці.
Статистика по районах:
— Дніпровський район — 1328;
— Деснянський район — 1312;
— Дарницький район — 1269;
— Солом’янський район —1151;
— Оболонський район — 1096;
— Подільський район — 1029;
— Шевченківський район — 1002;
— Святошинський район — 964;
— Голосіївський район — 901;
— Печерський район — 812;
— Автодорога М-01 —779 (в межах території обслуговування екіпажів столичної патрульної поліції).
За даними патрульної поліції, найчастіше нетверезих водіїв виявляють у п’ятницю та суботу, в період з 23-ї до 2-ї години. Левова частка таких водіїв була виявлена патрульними під час їхньої зупинки за інші порушення ПДР, про близько 15% таких кермувальників повідомили на службу 102 небайдужі громадяни. Також патрульні нерідко виявляють ознаки сп’яніння у водіїв, які стали винуватцями ДТП.
“В цьому році продовжуємо розвивати співпрацю поліції та громади в рамках проекту — „Сommunity Policing“ та закликаємо й надалі повідомляти на спецлінію 102 про всі правопорушення, очевидцями яких ви стали”, — додається у повідомленні.
Нагадаємо, на Закарпатті адвокату повідомили про підозру, через те, що він їхав за кермом автомобіля у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння та наїхав на 11-річну дитину.