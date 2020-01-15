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В патрульной полиции рассказали, где в Киеве чаще всего ловят пьяных водителей

Киев • УНН

 • 18333 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. В Киеве в 2019 году в целом задокументировали 11 623 случая управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает УНН со ссылки на Пресс-служба патрульной полиции города Киева.

В патрульной полиции рассказали, где в Киеве чаще всего ловят пьяных водителей

“За прошлый год киевские патрульные обнаружили и задокументировали 11 643 фактов управления транспортными средствами с признаками опьянения”, — сказано в сообщении.

Так, больше всего водители в состоянии алкогольного опьянения обнаружили в Днепровском и Деснянском районах столицы.

Статистика по районам:

— Днепровский район — 1328;
— Деснянский район — 1312;
— Дарницкий район — 1269;
— Соломенский район −1151;
— Оболонский район — 1096;
— Подольский район — 1029;
— Шевченковский район — 1002;
— Святошинский район — 964;
— Голосеевский район — 901;
— Печерский район — 812;
— Автодорога М-01 −779 (в пределах территории обслуживания экипажей столичной патрульной полиции).

По данным патрульной полиции, чаще всего нетрезвых водителей обнаруживают в пятницу и субботу, в период с 23 до 2 часов. Львиная доля таких водителей была обнаружена патрульными во время их остановки за другие нарушения ПДД, про около 15% таких водителей сообщили на службу 102 неравнодушные граждане. Также патрульные нередко обнаруживают признаки опьянения у водителей, которые стали виновниками ДТП.

“В этом году продолжаем развивать сотрудничество полиции и общества в рамках проекта — „Сommunity Policing“ и призываем и впредь сообщать по спецлинии 102 обо всех правонарушениях, свидетелями которых вы стали”, — добавляется в сообщении.

Напомним, на Закарпатье адвокату сообщили о подозрении, потому, что он ехал за рулем автомобиля в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и наехал на 11-летнего ребенка.

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