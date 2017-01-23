У ПАРЄ закликали РФ негайно звільнити українського активіста В.Балуха
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Російська Федерація повинна негайно звільнити українського активіста Володимира Балуха і всіх політичних в'язнів та відшкодувати завдані їм збитки. Про це заявила керівник Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник під час зимової сесії ПАРЄ, передає УНН з посиланням на прес-службу правозахисної групи.
“Російська Федерація повинна негайно звільнити українського активіста Володимира Балуха і всіх політичних в’язнів, відшкодувати завдані ним збитки. Особи, винні в незаконному позбавленні волі активіста, і інших незаконно переслідуваних громадян України в Криму, повинні бути притягнуті до відповідальності”, — заявила О.Скрипник.
О.Скрипник наголосила, що кримчани за прояви української активності переслідуються в адміністративному і кримінальному порядку, їх залякують, примушують виїхати з Криму, забороняють проводити будь-які мирні зібрання.
Правозахисниця пояснила на прикладі кримінального переслідування Володимира Балуха, як фабрикуються в Криму кримінальні справи проти українських активістів.
“Володимир Балух — символ України в Криму. Він — відомий український активіст. Після окупації Росією Криму Балух публічно висловлювався про те, що включення Криму до складу Російської Федерації є незаконним. В знак протесту він в березня 2014 вивісив державний прапор України на даху свого будинку. Де-факто влада почала переслідувати його. В результаті 8 грудня 2016 співробітники ФСБ провели вже третій необґрунтований обшук в будинках активіста і його матері. Суд обрав для Балуха запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Активіста звинувачують в „незаконному зберіганні зброї“, йому загрожує позбавлення волі до 4 років ”, - розповіла О.Скрипник.
Як повідомляв УНН, співробітники ФСБ провели обшуки в українського активіста Володимира Балуха та затримали його 8 грудня 2016 року.