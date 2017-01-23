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В ПАСЕ призвали РФ немедленно освободить украинского активиста В.Балуха

В ПАСЕ призвали РФ немедленно освободить украинского активиста В.Балуха

Киев • УНН

 • 10213 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Российская Федерация должна немедленно освободить украинского активиста Владимира Балуха и всех политических заключенных и возместить причиненные им убытки. Об этом заявила руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник во время зимней сессии ПАСЕ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правозащитной группы.

"Российская Федерация должна немедленно освободить украинского активиста Владимира Балуха и всех политических заключенных, возместить причиненный им ущерб. Лица, виновные в незаконном лишении свободы активиста, и других незаконно преследуемых граждан Украины в Крыму, должны быть привлечены к ответственности", - заявила О.Скрипник.

О.Скрипник подчеркнула, что крымчане за проявления украинской активности преследуются в административном и уголовном порядке, их запугивают, заставляют уехать из Крыма, запрещают проводить любые мирные собрания.

Правозащитница пояснила на примере уголовного преследования Владимира Балуха, как фабрикуются в Крыму уголовные дела против украинских активистов.

"Владимир Балух - символ Украины в Крыму. Он - известный украинский активист. После оккупации Россией Крыма Балух публично высказывался о том, что включение Крыма в состав Российской Федерации является незаконным. В знак протеста он в марте 2014 года вывесил государственный флаг Украины на крыше своего дома. Де-факто власти начали преследовать его. В результате 8 декабря 2016 года сотрудники ФСБ провели уже третий необоснованный обыск в домах активиста и его матери. Суд избрал для Владимира меру пресечения в виде содержания под стражей. Активиста обвиняют в "незаконном хранении оружия", ему грозит лишение свободы до 4 лет", - рассказала О.Скрипник.

Как сообщал УНН, сотрудники ФСБ провели обыски у украинского активиста Владимира Балуха и задержали его 8 декабря 2016 года.

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