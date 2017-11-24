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У ПАРЄ відмовились проводити дебати щодо зняття санкцій з Росії

У ПАРЄ відмовились проводити дебати щодо зняття санкцій з Росії

Київ • УНН

 • 13635 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Постійний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи відмовився сьогодні проводити дебати щодо повернення Росії в ПАРЄ. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова української делегації у ПАРЄ Володимир Ар’єв, передає УНН.

"Постком ПАРЄ щойно відмовився проводити дебати щодо повернення РФ в ПАРЄ. Натомість будут дебати на тему "Демократія зламана - яка відповідь". Я радий що ПАРЄ правильно розставила пріоритети", - написав В.Ар'єв.

Як повідомляв УНН, раніше Постійний комітет ПАРЄ отримав запит на проведення дебатів 24 листопада щодо ймовірного зняття санкцій з РФ і відновлення їх участі у роботі асамблеї.

У порядку денному засідання ПАРЄ цей пункт було зазначено як “Захист нормативної бази Ради Європи, роль ПАРЄ — у продовженні резолюції 2186 (2017)”.

Українські Національні Новини

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