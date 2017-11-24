У ПАРЄ відмовились проводити дебати щодо зняття санкцій з Росії

"Постком ПАРЄ щойно відмовився проводити дебати щодо повернення РФ в ПАРЄ. Натомість будут дебати на тему "Демократія зламана - яка відповідь". Я радий що ПАРЄ правильно розставила пріоритети", - написав В.Ар'єв.

Як повідомляв УНН, раніше Постійний комітет ПАРЄ отримав запит на проведення дебатів 24 листопада щодо ймовірного зняття санкцій з РФ і відновлення їх участі у роботі асамблеї.

У порядку денному засідання ПАРЄ цей пункт було зазначено як “Захист нормативної бази Ради Європи, роль ПАРЄ — у продовженні резолюції 2186 (2017)”.