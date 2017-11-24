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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 2250 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 2495 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 82260 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 74878 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 81790 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 88574 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 120203 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 11:47 • 107410 просмотра

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В ПАСЕ отказались проводить дебаты о снятии санкций с России

В ПАСЕ отказались проводить дебаты о снятии санкций с России

Киев  •  УНН

 • 13623 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Постоянный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы отказался сегодня проводить дебаты по возвращению России в ПАСЕ. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, передает УНН.

"Постком ПАСЕ только отказался проводить дебаты по возврату РФ в ПАСЕ. Вместо этого будут дебаты на тему "Демократия сломана - ответ". Я рад, что ПАСЕ правильно расставила приоритеты", - написал В.Арьев.

Как сообщал УНН, ранее Постоянный комитет ПАСЕ получил запрос на проведение дебатов 24 ноября относительно вероятного снятия санкций с РФ и восстановление ее участия в работе ассамблеи.

В повестке дня заседания ПАСЕ этот пункт было отмечено как "Защита нормативной базы Совета Европы, роль ПАСЕ - в продолжении резолюции 2186 (2017)".

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