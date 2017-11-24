В ПАСЕ отказались проводить дебаты о снятии санкций с России

"Постком ПАСЕ только отказался проводить дебаты по возврату РФ в ПАСЕ. Вместо этого будут дебаты на тему "Демократия сломана - ответ". Я рад, что ПАСЕ правильно расставила приоритеты", - написал В.Арьев.

Как сообщал УНН, ранее Постоянный комитет ПАСЕ получил запрос на проведение дебатов 24 ноября относительно вероятного снятия санкций с РФ и восстановление ее участия в работе ассамблеи.

В повестке дня заседания ПАСЕ этот пункт было отмечено как "Защита нормативной базы Совета Европы, роль ПАСЕ - в продолжении резолюции 2186 (2017)".