В ПАСЕ отказались проводить дебаты о снятии санкций с России
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Постоянный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы отказался сегодня проводить дебаты по возвращению России в ПАСЕ. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, передает УНН.
"Постком ПАСЕ только отказался проводить дебаты по возврату РФ в ПАСЕ. Вместо этого будут дебаты на тему "Демократия сломана - ответ". Я рад, что ПАСЕ правильно расставила приоритеты", - написал В.Арьев.
Как сообщал УНН, ранее Постоянный комитет ПАСЕ получил запрос на проведение дебатов 24 ноября относительно вероятного снятия санкций с РФ и восстановление ее участия в работе ассамблеи.
В повестке дня заседания ПАСЕ этот пункт было отмечено как "Защита нормативной базы Совета Европы, роль ПАСЕ - в продолжении резолюции 2186 (2017)".