У ПАРЄ критикують Україну за недосконале люстраційне законодавство - В.Ар’єв
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. У Парламентській Асамблеї Ради Європи Україну критикують за недосконале люстраційне законодавство. Про це в ефірі “112 Україна” заявив нардеп і Голова Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар’єв, передає УНН.
“Україну критикують за... високий рівень корупції, за те, що не імплементовані в українське законодавство люстраційні рекомендації Венеціанської комісії і те, що Україну спонукають до проведення електоральної реформи. Це ті основні речі, де нас критикують. І ще один момент — це закон, який дозволяє партіям після того, як пройшли вибори корегувати свої виборчі списки в тій частині кандидатів, які в парламент ще не потрапили”, — повідомив В.Ар’єв.
Натомість, він зазначив, що у ПАРЄ відзначили покращення ситуації в Україні порівняно з 2014 роком.
“Дуже відзначили проведення реформи, зокрема судової. І відзначили покращення ситуації в Україні, порівняно із нашим стартом у 2014 році”, — зазначив В. Ар’єв.
Як повідомляв УНН, народного депутата України Георгія Логвинського обрали віце-президентом Парламентської Асамблеї Ради Європи.