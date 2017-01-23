В ПАСЕ критикуют Украину за несовершенное люстрационное законодательство - В.Арьев
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В Парламентской Ассамблеи Совета Европы Украину критикуют за несовершенное люстрационное законодательство. Об этом в эфире "112 Украина" заявил нардеп и председатель Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев, передает УНН.
"Украину критикуют за... высокий уровень коррупции, за то, что не реализованы в украинское законодательство люстрационные рекомендации Венецианской комиссии и то, что Украину побуждают к проведению электоральной реформы. Это те основные вещи, где нас критикуют. И еще один момент - это закон, который разрешает после того, как прошли выборы корректировать свои избирательные списки в той части кандидатов, которые в парламент еще не попали", - сообщил Арьев.
Однако, он отметил, что в ПАСЕ отметили улучшение ситуации в Украине по сравнению с 2014 годом.
"Очень отметили проведение реформы, в частности судебной. И отметили улучшение ситуации в Украине, по сравнению с нашим стартом в 2014 году", - отметил В.Арьев.
Как сообщал УНН, народного депутата Украины Георгия Логвинского избрали вице-президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы.