У парламенті підтримали ініціативу пікетувати недобросовісних виробників продуктів

"Я дуже негативно ставлюсь до існування виробників, які нехтують стандартами і фальсифікують продукти харчування. Таких прецедентів не повинно бути. Діяльність підприємств, які випускають фальсифікат чи неякісну продукцію, повинна припинитися раз і назавжди. Тому я підтримую громадських активістів, які відстоюють право споживача на якісну продукцію", - сказав нардеп.

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Водночас нардеп закликав уряд надати право контролерам перевіряти діяльність підприємців у повному обсязі. У протилежному випадку О.Барна вважає за необхідне пікетувати Кабмін із вимогою зняти мораторій на перевірки бізнесу.

"У парламенті сьогодні деякі нардепи, великі реформатори, виступають проти знаття мораторію на перевірки бізнесу. Вони свідомо хочуть знищити контроль держави за виготовленням неякісної продукції, особливо харчової. Моя позиція була завжди чітка - служби контролю мають існувати, мають мати повноваження перевіряти якість продукції, стан пожежної та екологічної безпеки. А громадськість, у свою чергу, має моніторити діяльність контролерів на предмет можливих корупційних діянь. Також громадськість має право пікетувати Кабмін із вимогою прийняти постанову про зняття мораторію та закликати уряд впровадити більш жорсткі заходи щодо тих, хто випускає фальсифіковану продукцію", - пояснив О.Барна.

Нагадаємо, представники ГО, що займаються захистом прав споживачів, заявили про самоусунення держави від контролю за якістю продуктів харчування. Активісти обіцяють блокувати роботу недобросовісних виробників, які порушують стандарти якості харчових продуктів та здешевлюють їх шляхом додавання пальмового масла чи інших шкідливих замінників.

Негативний вплив на ситуацію на споживчому ринку країни, за даними експертів, має мораторій на перевірки бізнесу, який був введений в Україні в 2014 році. За майже 3 роки дії заборони значно зросла кількість випадків масових отруєнь, як серед дорослих, так і серед дітей.

Ситуацію погіршує і той факт, що головуючий у цій області контролюючий орган — Держпродпотребслужба України — перебуває в стадії реформування, що негативно впливає на виконання нею своїх прямих функцій і обов’язків. До такого висновку, зокрема, прийшли аналітики Рахункової палати України.