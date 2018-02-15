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В парламенте поддержали инициативу пикетировать недобросовестных производителей продуктов

В парламенте поддержали инициативу пикетировать недобросовестных производителей продуктов

Киев  •  УНН

 • 16879 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Деятельность недобросовестных производителей продуктов питания должно быть заблокирована без права на восстановление. Такое мнение в комментарии УНН высказал народный депутат Олег Барна.

"Я очень негативно отношусь к существованию производителей, которые пренебрегают стандартами и фальсифицируют продукты питания. Таких прецедентов не должно быть. Деятельность предприятий, выпускающих фальсификат или некачественную продукцию, должна прекратиться раз и навсегда. Поэтому я поддерживаю общественных активистов, отстаивающих право потребителя на качественную продукцию", - сказал нардеп.

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В то же время нардеп призвал правительство предоставить право контролерам проверять деятельность предпринимателей в полном объеме. В противном случае О.Барна считает необходимым пикетировать Кабмин с требованием снять мораторий на проверки бизнеса.

"В парламенте сегодня некоторые нардепы, великие реформаторы, выступают против снятия моратория на проверки бизнеса. Они сознательно хотят уничтожить контроль государства за изготовлением некачественной продукции, особенно пищевой. Моя позиция была всегда четкая - службы контроля должны существовать, должны обладать полномочиями проверять качество продукции, состояние пожарной и экологической безопасности. А общественность, в свою очередь, мониторить деятельность контролеров на предмет возможных коррупционных деяний. Также общественность имеет право пикетировать Кабмин с требованием принять постановление о снятии моратория и призвать правительство ввести более жесткие меры в отношении тех, кто выпускает фальсифицированную продукцию", - пояснил О.Барна.

Напомним, представители ОО, которые занимаются защитой прав потребителей, заявили о самоустранение государства от контроля за качеством продуктов питания. Активисты обещают блокировать работу недобросовестных производителей, которые нарушают стандарты качества пищевых продуктов и удешевляют их путем добавления пальмового масла или других вредных заменителей.

Негативное влияние на ситуацию на потребительском рынке страны, по данным экспертов, имеет мораторий на проверки бизнеса, который был введен в Украине в 2014 году. За почти 3 года действия запрета значительно возросло количество случаев массовых отравлений, как среди взрослых, так и среди детей.

Ситуацию усугубляет и тот факт, что председательствующий в этой области контролирующий орган - Госпродпотребслужба Украины - находится в стадии реформирования, что негативно влияет на выполнение им своих прямых функций и обязанностей. К такому выводу, в частности, пришли аналитики Счетной палаты Украины.

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