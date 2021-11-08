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У парламенті Криму хочуть позбавити Софию Ротару звання “почесної кримчанки”

Київ • УНН

 • 30522 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. У російському парламенті анексованого Криму пропонують позбавити українську співачку Софію Ротару звання “почесного громадянина Криму”. Про це заявив голова комітету парламенту з культури Микола Волков, передає УНН із посиланням на "Крим.Реалії".

У парламенті Криму хочуть позбавити Софию Ротару звання “почесної кримчанки”

Цитата

“Я вважаю, що потрібно позбавити Ротару звання почесної кримчанки. Усі її нагороди, звання, привілеї давалися їй за її творчість. Своєю творчістю вона колись зміцнювала дружбу народів, популяризувала їхню культуру. І Софію Михайлівну за це поважали та любили. Нині її любов до Криму закінчується. Вона стала антиподом себе самої в минулому і зараз, очевидно, мислить вже іншими категоріями”, — вважає Волков.

Нагадаємо

Раніше сестра артистки Софії Ротару Ауріка розповіла, що вони не бувають у Ялті, де артистка залишила нерухомість, яку вони закрили до “повернення Криму”. На питання, як зараз експлуатується бутік-готель Софії Ротару Villa Sofia у центрі Ялти, Ауріка відповіла: “Закрили все там, вілла стоїть. До найкращих часів. Чекаємо на повернення Криму”.

Вона також зазначила, що сама Софія Ротару живе в Україні, в Конча-Заспі, віддаючи перевагу сімейній самоті.

У грудні 2019 повідомлялося, що готель Софії Ротару в Ялті закрився на реновацію. 2015 року син співачки Руслан Євдокименко поскаржився на зменшення турпотоку та відсутність постояльців. Також він розповів, що готелю довелося відмовитись від закордонних кухарів.

Villa Sofia знаходиться на набережній Ялти за кілька десятків метрів від моря. У готелі — 12 номерів, ресторан та SPA.

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