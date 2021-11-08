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В парламенте Крыма хотят лишить Софию Ротару звания “почетной крымчанки”

Киев • УНН

 • 30522 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В российском парламенте аннексированного Крыма предлагают лишить украинскую певицу Софию Ротару звания “почетного гражданина Крыма”. Об этом заявил председатель комитета парламента по культуре Николай Волков, передает УНН со ссылкой на “Крим.Реалії”.

В парламенте Крыма хотят лишить Софию Ротару звания “почетной крымчанки”

Цитата

“Я считаю, что нужно лишить Ротару звания почетной крымчанки. Все ее награды, звания, привилегии давались ей за ее творчество. Своим творчеством она когда-то укрепляла дружбу народов, популяризировала их культуру. И Софью Михайловну за это уважали и любили. Сейчас ее любовь к Крыму заканчивается. Она стала антиподом себя самой в прошлом и сейчас, очевидно, мыслит уже другими категориями”, — считает Волков.

Напомним

Ранее сестра артистки Софии Ротару Аурика рассказала, что они не бывают в Ялте, где артистка оставила недвижимость, которую они закрыли до “возвращения Крыма”. На вопрос, как сейчас эксплуатируется бутик-отель Софии Ротару Villa Sofia в центре Ялты, Аурика ответила: “Закрыли все там, вилла стоит. До лучших времен. Ждем возвращения Крыма”.

Она также отметила, что сама София Ротару живет в Украине, в Конча-Заспе, отдавая предпочтение семейному уединению.

В декабре 2019 года сообщалось, что отель Софии Ротару в Ялте закрылся на реновацию. В 2015 году сын певицы Руслан Евдокименко пожаловался на уменьшение турпотока и отсутствие постояльцев. Также он рассказал, что отелю пришлось отказаться от зарубежных поваров.

Villa Sofia находится на набережной Ялты в нескольких десятках метров от моря. В отеле — 12 номеров, ресторан и SPA.

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