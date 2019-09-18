У парламенті Казахстану схвалили ратифікацію договору з Україною про екстрадицію
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Мажиліс Казахстану, нижня палата парламенту країни, схвалили проект закону "Про ратифікацію Договору між Республікою Казахстан та Україною про екстрадицію", передає УНН з посиланням на Today.kz.
Представник генпрокуратури країни прояснив, що договір між Казахстаном та Україною про екстрадицію має зворотну силу і буде поширюватися і на тих, хто тривалий час переховується за кордоном.
"Ратифікація пройде, у нас є хороші договори з іншими державами, в тому числі Україною. Треба здійснювати... повинна бути невідворотність покарання, і тоді у людей буде відповідальність перед законом", - сказав спікер мажилісу Нурлан Нігматулін.
Як пише видання, мажилісмени схвалили проект закону "Про ратифікацію Договору між Республікою Казахстан і Україною про екстрадицію".
Нагадаємо, у червні цього року Україна екстрадувала в Казахстан підозрюваного в розкраданні майже 2 млн доларів.