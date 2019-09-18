В парламенте Казахстана одобрили ратификацию договора с Украиной об экстрадиции
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Мажилис Казахстана, нижняя палата парламента страны, одобрили проект закона "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Украиной об экстрадиции", передает УНН со ссылкой на Today.kz.
Представитель генпрокуратуры страны прояснил, что договор между Казахстаном и Украиной об экстрадиции имеет обратную силу и будет распространяться и на тех, кто длительное время скрывается за границей.
"Ратификация пройдет, у нас есть хорошие договоры с другими государствами, в том числе Украиной. Надо осуществлять... должна быть неотвратимость наказания, и тогда у людей будет ответственность перед законом", – сказал спикер мажилиса Нурлан Нигматулин.
Как пишет издание, мажилисмены одобрили проект закона "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Украиной об экстрадиции".
Напомним, в июне этого года Украина экстрадировала в Казахстан подозреваемого в хищении почти 2 млн долларов.