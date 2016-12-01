У парку в Одесі знайшли обгоріле тіло

Наразі на місці подіі працюють правоохоронці.

За попередньою інформацією, обгоріле тіло належить жінці, поруч із нею було знайдено інвалідний візок.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, поліція розпочала розслідування за фактом вибуху в кафе на проспекті Науки у Харкові, внаслідок чого постраждали четверо людей.