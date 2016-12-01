У парку в Одесі знайшли обгоріле тіло
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 1 грудня. УНН. Сьогодні вранці у парку Шевченко в Одесі було виявлено обгоріле тіло. Інформацію про подію кореспонденту УНН підтвердили в поліції.
Наразі на місці подіі працюють правоохоронці.
За попередньою інформацією, обгоріле тіло належить жінці, поруч із нею було знайдено інвалідний візок.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, поліція розпочала розслідування за фактом вибуху в кафе на проспекті Науки у Харкові, внаслідок чого постраждали четверо людей.