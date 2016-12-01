В парке в Одессе нашли обгоревшее тело

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.

По предварительной информации, обгоревшее тело принадлежит женщине, рядом с ней нашли инвалидную коляску.

Напомним, как сообщал УНН, полиция начала расследование по факту взрыва в кафе на проспекте Науки в Харькове, в результате чего пострадали четыре человека.