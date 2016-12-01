В парке в Одессе нашли обгоревшее тело
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 1 декабря. УНН. Сегодня утром в парке Шевченко в Одессе было обнаружено обгоревшее тело. Информацию о происшествии корреспонденту УНН подтвердили в полиции.
Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.
По предварительной информации, обгоревшее тело принадлежит женщине, рядом с ней нашли инвалидную коляску.
Напомним, как сообщал УНН, полиция начала расследование по факту взрыва в кафе на проспекте Науки в Харькове, в результате чего пострадали четыре человека.