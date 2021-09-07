У парку розваг у США на атракціоні померла 6-річна дівчинка
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Під час катання на атракціоні в парку розваг в Гленвуд-Спрінгс в американському штаті Колорадо загинула 6-річна дівчинка. Про це УНН пише з посиланням на американський канал CNN.
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Згідно із заявою місцевого коронера, дитина з Колорадо-Спрінгс відпочивала зі своєю сім’єю, у неділю вони відвідали парк Glenwood Caverns.
За даними правоохоронців, дівчинка каталася на атракціоні Haunted Mine Drop, який, згідно з описом на сайті парку, “скидає” відвідувачів на глибину близько 33,5 метра в гірську шахту.
У понеділок офіс коронера повідомив, що подробиці про травми загиблої поки невідомі, і на цей тиждень заплановано розтин.
У заяві йдеться, що інцидент розслідується офісами шерифа і коронера. Жодних подробиць про те, що могло статися, не повідомлялося.
“Відразу після інциденту співробітники Glenwood Caverns надали першу допомогу, поки не прибули парамедики з рятувальної служби Гленвуд-Спрінгс і не констатували, що дитина померла”, — йдеться в заяві коронера.
Згідно з даними з веб-сайту парку, деякі атракціони мають вимоги до віку і росту відвідувачів. Haunted Mine Drop, зокрема, має вимогу до росту не менше 46 дюймів (1,17 метрів).
Парк Glenwood Caverns повідомив, що буде закритий до середи після нещасного випадку.
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