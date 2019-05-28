Сім'ю викинуло з атракціону в американському парку розваг
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Сім'я з трьох осіб постраждала після того, як була викинута з човника атракціону в каліфорнійському парку розваг в США. Про це УНН повідомляє з посиланням на Inside Edition.
Інцидент стався в місті Ріверсайд через технічні неполадки атракціону "Log Ride" (сплав на колоді).
За словами представників пожежної служби, човник, в якому перебували люди, врізався в дно, перекинувся і з нього викинуло жінку, чоловіка і хлопчика.
Сім'я була доставлена до травматологічного центру. За даними чиновників, важкі травми отримала жінка.
Нагадаємо, у Німеччині горів найбільший парк розваг.