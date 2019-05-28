Семью выбросило с аттракциона в американском парке развлечений

Инцидент произошел в городе Риверсайд из-за технических неполадок аттракциона "Log Ride" (сплав на бревне).

По словам представителей пожарной службы, челнок, в котором находились люди, врезался в дно, перевернулся и из него выбросило женщину, мужчину и мальчика.

Семья была доставлена ​​в травматологический центр. По данным чиновников, тяжелые травмы получила женщина.

Напомним, в Германии горел крупнейший парк развлечений.