Семью выбросило с аттракциона в американском парке развлечений
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Семья из трех человек пострадала после того, как была выброшена из челнока атракциона в калифорнийском парке развлечений в США. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Inside Edition.
Инцидент произошел в городе Риверсайд из-за технических неполадок аттракциона "Log Ride" (сплав на бревне).
По словам представителей пожарной службы, челнок, в котором находились люди, врезался в дно, перевернулся и из него выбросило женщину, мужчину и мальчика.
Семья была доставлена в травматологический центр. По данным чиновников, тяжелые травмы получила женщина.
Напомним, в Германии горел крупнейший парк развлечений.