У Парижі за підозрою в стрільбі по перехожих затримали росіянина
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. У Парижі затримали чоловіка, який відкрив по перехожих стрілянину з пневматичної рушниці, повідомляє BFMTV. За даними видання, затриманий — громадянин Росії, передає УНН.
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Так, затриманий росіянин — 1988 року народження. Його підозрюють у стрілянині, в результаті якої постраждали чотири людини.
Речник російського посольства у Франції Олександра Макогонова повідомив російським ЗМІ, що дипломати дізналися про затримання росіянина з преси, дипломати проводять перевірку.
Нагадаємо
У серпні чоловік влаштував стрілянину у кафе у центрі Львова і втік. Його знайшли патрульні поліцейські і затримали.