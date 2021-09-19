У Парижі за підозрою в стрільбі по перехожих затримали росіянина

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Так, затриманий росіянин — 1988 року народження. Його підозрюють у стрілянині, в результаті якої постраждали чотири людини.

Речник російського посольства у Франції Олександра Макогонова повідомив російським ЗМІ, що дипломати дізналися про затримання росіянина з преси, дипломати проводять перевірку.

Нагадаємо

У серпні чоловік влаштував стрілянину у кафе у центрі Львова і втік. Його знайшли патрульні поліцейські і затримали.