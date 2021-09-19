В Париже по подозрению в стрельбе по прохожим задержали россиянина
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. В Париже задержали мужчину, который открыл по прохожим стрельбу из пневматической винтовки, сообщает BFMTV. По данным издания, задержанный - гражданин России, передает УНН.
Детали
Так, задержанный россиянин — 1988 года рождения. Его подозревают в стрельбе, в результате которого пострадали четыре человека.
Представитель российского посольства во Франции Александра Макогонова сообщил российским СМИ, что дипломаты узнали о задержании россиянина из прессы, дипломаты проводят проверку.
Напомним
В августе человек устроил стрельбу в кафе в центре Львова и убежал. Его нашли патрульные полицейские и задержали.