У Парижі відкрилася конференція щодо врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. У Парижі відкрилася міжнародна конференція щодо мирного врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту, у якій беруть участь понад 70 країн світу, передає УНН з посиланням на BBC.
За словами французького міністра закордонних справ Жан-Марк Ейро, конференція має на три основні мети: підтвердити прихильність міжнародного співтовариства “концепції двох держав”, створити умови для відновлення прямих палестино-ізраїльських переговорів і розробити план дій.
Делегації Палестинської автономії та Ізраїлю не беруть участі у конференції, проте їх запросили на спеціальну зустріч після закінчення конференції.
Як зазначається, представники Ізраїлю висловили побоювання, що конференція може носити антиізраїльський характер. Так, ізраїльський прем’єр Біньямін Нетаньяху відхилив це запрошення і назвав марними зусилля учасників конференції. Натомість представники Палестинської автономії привітали відкриття форуму.
Так, останній раунд прямих переговорів між делегаціями Ізраїлю і Палестинської автономії був у квітні 2014 року і не приніс результатів.