В Париже открылась конференция по урегулированию палестино-израильского конфликта
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. В Париже открылась международная конференция по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта, в которой принимают участие более 70 стран мира, передает УНН со ссылкой на BBC.
По словам французского министра иностранных дел Жан-Марк Эйро, конференция имеет три основные цели: подтвердить приверженность международного сообщества "концепции двух государств", создать условия для возобновления прямых палестино-израильских переговоров и разработать план действий.
Делегации Палестинской автономии и Израиля не участвуют в конференции, однако их пригласили на специальную встречу после окончания конференции.
Как отмечается, представители Израиля выразили опасения, что конференция может носить антиизраильский характер. Так, израильский премьер Биньямин Нетаньяху отклонил это приглашение и назвал бесполезными усилия участников конференции. А представители Палестинской автономии приветствовали открытие форума.
Так, последний раунд прямых переговоров между делегациями Израиля и Палестинской автономии был в апреле 2014 года и не принес результатов.