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В Париже открылась конференция по урегулированию палестино-израильского конфликта

В Париже открылась конференция по урегулированию палестино-израильского конфликта

Киев • УНН

 • 9757 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. В Париже открылась международная конференция по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта, в которой принимают участие более 70 стран мира, передает УНН со ссылкой на BBC.

По словам французского министра иностранных дел Жан-Марк Эйро, конференция имеет три основные цели: подтвердить приверженность международного сообщества "концепции двух государств", создать условия для возобновления прямых палестино-израильских переговоров и разработать план действий.

Делегации Палестинской автономии и Израиля не участвуют в конференции, однако их пригласили на специальную встречу после окончания конференции.

Как отмечается, представители Израиля выразили опасения, что конференция может носить антиизраильский характер. Так, израильский премьер Биньямин Нетаньяху отклонил это приглашение и назвал бесполезными усилия участников конференции. А представители Палестинской автономии приветствовали открытие форума.

Так, последний раунд прямых переговоров между делегациями Израиля и Палестинской автономии был в апреле 2014 года и не принес результатов.

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