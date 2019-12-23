У Парижі протестувальники побилися з поліцією на вокзалі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. У Парижі сталася сутичка між поліцейськими й протестувальниками, які виступають проти пенсійної реформи в країні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Правоохоронці побилися із 30 протестувальниками, які запускали феєрверки та фаєри на території Ліонського вокзалу — одного з найбільших у французькій столиці. Дим заполонив приміщення станції, через що вона була змушена тимчасово призупинити роботу.
Окрім того, сотні протестувальників вийшли на мітинг і біля Північного та Східного вокзалів у Парижі.
Нагадаємо, щонайменше 435 тисяч людей у 110 містах Франції, за межами Парижа, вийшли напередодні на нову акцію протесту проти пенсійної реформи, оголошеної Еммануелем Макроном.