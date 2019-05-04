У Парижі повністю відновлять Тріумфальну арку

КИЇВ. 4 травня. УНН. Тріумфальну арку в Парижі, яка була пошкоджена під час протестів “жовтих жилетів” в минулому році, повністю відновлять до святкування Дня перемоги 8 травня. Про це повідомляє УНН з посиланням на французьке видання Le Bien Public.