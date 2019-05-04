У Парижі повністю відновлять Тріумфальну арку
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Тріумфальну арку в Парижі, яка була пошкоджена під час протестів “жовтих жилетів” в минулому році, повністю відновлять до святкування Дня перемоги 8 травня. Про це повідомляє УНН з посиланням на французьке видання Le Bien Public.
Символ столиці, розташований в районі Єлисейських полів, був сильно пошкоджений під час протестів “жовтих жилетів” у грудні минулого року.
Хоч Тріумфальну арку знову відкрили для відвідувачів 12 грудня — менш ніж через два тижні після того, як її пошкодили демонстранти, кілька пошкоджених творів мистецтва довелося реставрувати протягом місяців, зокрема, знамениту копію скульптури Марсельєзи та скульптуру Франсуа Руде, яка є алегорією Перемоги.
Міністр культури Франції Франк Рістер заявив, що на відновлення пошкоджених статуй і обладнання всередині пам’ятки було витрачено 1,2 мільйона євро.
Нагадаємо, у Франції 10 травня розглянуть законопроект про відновлення Нотр-Даму.