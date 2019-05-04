В Париже полностью восстановят Триумфальную арку
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Триумфальную арку в Париже, которая была повреждена во время протестов “желтых жилетов” в прошлом году, полностью восстановят к празднованию Дня Победы 8 мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на французское издание Le Bien Public.
Символ столицы, расположенный в районе Елисейских полей, был сильно поврежден во время протестов “желтых жилетов” в декабре прошлого года.
Хотя Триумфальную арку вновь открыли для посетителей 12 декабря — менее чем через две недели после того, как ее повредили демонстранты, несколько поврежденных произведений искусства пришлось реставрировать в течение месяцев, в частности, знаменитую копию скульптуры Марсельезы и скульптуру Франсуа Руде, которая является аллегорией Победы.
Министр культуры Франции Франк Ристер заявил, что на восстановление поврежденных статуй и оборудования внутри памятника было потрачено 1,2 миллиона евро.
Напомним, во Франции 10 мая рассмотрят законопроект о восстановлении Нотр-Дама.