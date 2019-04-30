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У Франції законопроект про відновлення Нотр-Даму розглянуть 10 травня

У Франції законопроект про відновлення Нотр-Даму розглянуть 10 травня

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Національна асамблея Франції (нижня палата парламенту) розгляне 10 травня законопроект про відновлення собору Паризької Богоматері. Про це повідомляє Le Figaro з посиланням на джерело у парламенті, передає УНН.

Повідомляється, що дата розгляду була встановлена на зустрічі лідерів політичних груп з головою нижньої палати французького парламенту Рішаром Ферраном. Як зазначається, представляти проект буде міністр культури Франції Франк Ріестер.

Проект закону передбачає, зокрема, надання податкових пільг людям, які внесуть пожертвування на ремонт собору. Крім цього, передбачається створення спеціального комітету з нагляду за витрачанням коштів, зібраних на ремонт собору, а також державної організації, відповідальної за проведення цих робіт.

Закон також має спростити ухвалення низки рішень з реставрації, включаючи звільнення від деяких норм проведення державних закупівель.

Нагадаємо, сотні французьких і іноземних експертів звернулися із закликом до президента Франції Емманюеля Макрона уникнути поспіху під час відновлення собору Нотр-Дам після пожежі

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