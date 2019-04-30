Во Франции законопроект о восстановлении Нотр-Дама рассмотрят 10 мая

Сообщается, что дата рассмотрения была установлена на встрече лидеров политических групп с председателем нижней палаты французского парламента Ришаром Ферраном. Как отмечается, представлять проект будет министр культуры Франции Франк Риестер.

Проект закона предусматривает, в частности, предоставление налоговых льгот людям, которые внесут пожертвования на ремонт собора. Кроме этого, предусматривается создание специального комитета по надзору за расходованием средств, собранных на ремонт собора, а также государственной организации, ответственной за проведение этих работ.

Закон также должен упростить принятие ряда решений по реставрации, включая освобождение от некоторых норм проведения государственных закупок.

Напомним, сотни французских и иностранных экспертов обратились с призывом к президенту Франции Эммануэлю Макрону избежать спешки во время восстановления собора Нотр-Дам после пожара.