Во Франции законопроект о восстановлении Нотр-Дама рассмотрят 10 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Национальная ассамблея Франции (нижняя палата парламента) рассмотрит 10 мая законопроект о восстановлении собора Парижской Богоматери. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на источник в парламенте, передает УНН.
Сообщается, что дата рассмотрения была установлена на встрече лидеров политических групп с председателем нижней палаты французского парламента Ришаром Ферраном. Как отмечается, представлять проект будет министр культуры Франции Франк Риестер.
Проект закона предусматривает, в частности, предоставление налоговых льгот людям, которые внесут пожертвования на ремонт собора. Кроме этого, предусматривается создание специального комитета по надзору за расходованием средств, собранных на ремонт собора, а также государственной организации, ответственной за проведение этих работ.
Закон также должен упростить принятие ряда решений по реставрации, включая освобождение от некоторых норм проведения государственных закупок.
Напомним, сотни французских и иностранных экспертов обратились с призывом к президенту Франции Эммануэлю Макрону избежать спешки во время восстановления собора Нотр-Дам после пожара.