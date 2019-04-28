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Понад 1 тисяча експертів закликали Макрона відмовитися від поспішного відновлення Нотр-Дама

Понад 1 тисяча експертів закликали Макрона відмовитися від поспішного відновлення Нотр-Дама

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Сотні французьких і іноземних експертів звернулися із закликом до президента Франції Емманюеля Макрона уникнути поспіху під час відновлення собору Нотр-Дам після пожежі. Заклик фахівців опублікований в неділю на сайті газети Le Figaro. Підписи під ним поставили 1170 чоловік, повідомляє УНН.

Як зазначає газета, намір французького президента провести ці роботи за п'ять років "викликали подив і сильну стурбованість у людей з самих різних країн, які професійно займаються відновленням об'єктів культури".

"Ці видатні експерти закликають проявляти обережність і з усією необхідною відповідальністю підійти до виконання майбутньої завдання", підкреслює Le Figaro.

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У своєму зверненні експерти вказують на те, що "прагнення голосно заявити про ефективність дій не повинно затуляти того факту, що дана задача вимагає в першу чергу складного осмислення".

"Давайте не будемо поспішати і визначимо найкращий шлях для ведення робіт і тільки після цього встановимо терміни, в які можна буде провести бездоганну реставрацію собору", - підкреслюють фахівці.

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Також їх критику викликає намір французької влади на основі декретів скасувати цілий ряд колишніх положень, що регламентують проведення реставраційних робіт, щоб тим самим прискорити намічене владою відновлення храму. Визначення методів та термінів реставрації має робитися "на основі ретельного, глибоко обдуманого підходу та дотримання існуючих етичних норм", нагадують фахівці.

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"Ми розуміємо, що календар політичних подій змушує в даному випадку діяти швидко. Ми розуміємо, наскільки негативно на образ Франції впливає картина сильно постраждалого від пожежі собору. Але важливість того, що має статися з храмом в майбутні роки змушує нас забути про будь-які подібні терміни. Важливість цих робіт значно перевершує цілі боротьби за політичні мандати - і не по ним, а саме за тими результатами, які будуть отримані (при реставрації), про нас будуть судити наступні покоління", - підкреслюють експери роти в зверненні до лідера країни.

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У той же час фахівці визнають, що "на даний момент не можуть запропонувати ніякого конкретного рішення", так як "воно буде залежати надалі від тих технічних обмежень, які виявляться обумовлені станом будівлі собору".

"Необхідно провести його діагностику в ті терміни, які дійсно для цього потрібні, без поспіху, але і без зволікань", - підкреслюють експерти.

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