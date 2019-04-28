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Более 1 тысячи экспертов призвали Макрона отказаться от поспешного восстановления Нотр-Дама

Киев  •  УНН

 • 11239 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Сотни французских и иностранных экспертов обратились с призывом к президенту Франции Эммануэлю Макрону избежать спешки при восстановлении собора Нотр-Дам после пожара. Призыв специалистов опубликован в воскресенье на сайте газеты Le Figaro. Подписи под ним поставили 1170 человек, сообщает УНН.

Как отмечает газета, намерение французского президента провести эти работы за пять лет "вызвали недоумение и сильную обеспокоенность у людей из самых разных стран, которые профессионально занимаются восстановлением объектов культуры".

"Эти выдающиеся эксперты призывают проявлять осторожность и со всей необходимой ответственностью подойти к выполнению предстоящей задачи", - подчеркивает Le Figaro.

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В своем обращении эксперты указывают на то, что "стремление громко заявить об эффективности действий не должно заслонять того факта, что данная задача требует в первую очередь сложного осмысления".

"Давайте не будем спешить и определим лучший путь для ведения работ и только после этого установим сроки, в которые можно будет провести безупречную реставрацию собора", - подчеркивают специалисты.

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Также их критику вызывает намерение французских властей на основе декретов отменить целый ряд прежних положений, регламентирующих проведение реставрационных работ, чтобы тем самым ускорить намеченное властью восстановления храма. Определение методов и сроков реставрации должно делаться "на основе тщательного, глубоко обдуманного подхода и соблюдения существующих этических норм", - напоминают специалисты.

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"Мы понимаем, что календарь политических событий заставляет в данном случае действовать быстро. Мы понимаем, насколько негативно на образ Франции влияет картина сильно пострадавшего от пожара собора. Но важность того, что должно произойти с храмом в предстоящие годы заставляет нас забыть о любых подобные сроки. Важность этих работ значительно превосходит цели борьбы за политические мандаты - и не по ним, а именно по тем результатам, которые будут получены (при реставрации), о нас будут судить следующие поколения", - подчеркивают экспери роты в обращении к лидеру кр аины.

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В то же время специалисты признают, что "на данный момент не могут предложить никакого конкретного решения", так как "оно будет зависеть в дальнейшем от тех технических ограничений, которые окажутся обусловлены состоянием здания собора".

"Необходимо провести его диагностику в те сроки, которые действительно для этого нужны, без спешки, но и без проволочек", - подчеркивают эксперты.

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