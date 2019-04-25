Горгулью для Нотр-Даму надрукували на 3D-принтері
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Нідерландська компанія Concr3de запропонувала відновити частини собору Нотр-Дам на 3D-принтері та вже надрукувала горгулью. Про це компанія повідомила на сторінці в Instagram, передає УНН.
“Використовуючи уламки собору Нотр-Дам, ми пропонуємо спосіб відновлення собору. Поєднуючи суміш щебеню та золи, ми можемо зробити частину реконструкції, поєднавши старі матеріали з новими технологіями виробництва, таким чином, поважаючи історію створення собору”, - зазначили в компанії.
Нагадаємо, пожежа в соборі Паризької Богоматері почалася ввечері 15 квітня, її вдалося повністю загасити лише вранці 16 квітня.
Вогонь знищив шпиль, більшу частину покрівлі.
Слідчі вважають, що пожежа в Нотр-Дамі почалась біля основи шпиля.
Пізніше стало відомо, що задіяні на реставрації Нотр-Дама робітники курили на риштованні.
Як повідомляв УНН, через тиждень після руйнівної пожежі собору Паризької Богоматері туристів знову допустили до собору.
Using the debris of the collapse of Notre Dame, we propose a way to rebuild the cathedral. Combining ash and crushed stone we can make the fire a physical part of its reconstruction, fusing old local materials with new production technologies in a way that respects the cathedrals layered history. We wrote an article on a strategy to rebuild -> link in bio #restoration #notredame #3dprinting #architecture #technology @next_top_architects @dezeen