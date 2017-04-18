У Парижі дві активістки Femen намагалися зірвати виступ Марін Ле Пен
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Виступ лідера “Національного фронту” Марін Ле Пен в концертному залі “Зеніт” в Парижі було зірвано через активістку “Femen” яка вибігла на сцену, передає УНН з посиланням на “BFMTV”.
Інцидент стався в понеділок увечері на північному сході Парижа. Жінка з голим торсом, на якому були нанесені написи, з букетом в руках увірвалася на сцену. Охорона негайно відвела її. Трохи пізніше інша жінка спробувала повторити аналогічну акцію, але її також зупинила охорона.
М.Ле Пен з іронією відреагувала на акцію феміністок. Вона зазначила, що дії Femen свідчать про “повне зміщення цінностей” і назвала себе “єдиною жінкою, яка захищає жінок”.
Нагадаємо, що кілька сотень людей пройшли маршем у північній частині Парижа в понеділок, 17 квітня, щоб висловити протест проти кандидатки у президенти Франції, лідерки правопопулістської та євроскептичної партії “Національний фронт” Марін Ле Пен.